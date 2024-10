Cor 27 settembre 2021 Puliamo il mondo: successo a Cagliari Ritorna l´appuntamento con Puliamo il Mondo: centinaia di volontari e volontarie insieme per ripulire strade, piazze, parchi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati



CAGLIARI - Puliamo il mondo giunge alla sua 29° edizione e fa centro. La campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Ma no solo, cercare di rendere il Pianeta un posto più salubre, spazzando via – insieme ai rifiuti –i preconcetti e i meccanismi che alimentano emarginazione, ingiustizie, soprusi: questo l’obiettivo di Puliamo il Mondo dai Pregiudizi, la campagna di Legambiente con il sostegno di un variegato comitato organizzatore di associazioni in prima linea nell’integrazione di migranti, comunità straniere, diversamente abili, nel recupero e reinserimento di detenuti ed ex detenuti, nella lotta contro le mafie e contro ogni forma di discriminazione, in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione e della valorizzazione dei territori. Una tre giorni che nel cagliaritgano ha mobilitato come sempre migliaia di volontari e volontarie, giovani e studenti, ma anche amministrazioni comunali, realtà aziendali e ben 39 associazioni che si occupano di ambiente, salute, migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale e in prima linea su integrazione e giustizia sociale.