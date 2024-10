G.P. 28 settembre 2021 Gioco illegale: sequestrato videopoker Controlli sul gioco illegale: i funzionari Adm di Oristano hanno sequestrato in un esercizio di Marrubiu, un apparecchio da intrattenimento non conforme e privo dei titoli autorizzatori



ORISTANO - Nell’ambito dei controlli presso le sale giochi del territorio della Provincia di Oristano, volti anche alla verifica del possesso del Green Pass da parte degli avventori, i funzionari Adm di Oristano hanno sequestrato in un esercizio di Marrubiu, un apparecchio da intrattenimento della tipologia di cui all’art. 110 TULPS comma 7/a, non conforme e privo dei titoli autorizzatori.



Con questo intervento l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) continua a dare prova di attento presidio del territorio a tutela del gioco legale e responsabile e in contrasto al gioco illegale, diffusosi maggiormente nel periodo della pandemia, nonché alla tutela dei lavoratori e degli avventori delle sale dedicate al gioco.



I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS, come apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS, apparecchi privi dei titoli autorizzatori, nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.