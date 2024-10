Cor 30 settembre 2021 Museo Mase, nuovi orari e giorni di apertura Da venerdì 8 ottobre fino a tutto il mese di aprile 2022 aprirà tutti i weekend nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30



ALGHERO - Il Mase Museo Antoine de Saint-Exupéry di Alghero nella Torre Nuova di Porto Conte, del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, da venerdì 8 ottobre fino a tutto il mese di aprile 2022, aprirà tutti i fine settimana (venerdi, sabato, domenica) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30. La struttura è disponibile per visite di gruppo con un minimo di 5 paganti in tutti gli altri giorni della settimana (il costo per l'ingresso 5 euro e gratuito fino ai 12 anni di età).