Cor 30 settembre 2021 RigenerArte, terza tappa Sassari e aeroporto Fino al 17 ottobre un’invasione colorata di cani, gatti, orsi, delfini sarà presente nelle gallerie del Centro Porte di Sassari, in piazza Fiume e all’Aeroporto di Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo"



SASSARI - «Siamo lieti che la mostra “RigenerArte” faccia tappa anche a Sassari. Quando ci è stato presentato il progetto, come Amministrazione abbiamo subito scelto di riconoscerne il valore sociale e concedere il patrocinio. L’arte è un canale importante di comunicazione e i colori e le forme scelte per questa esposizione sono certo che saranno in grado di avvicinare tutte le generazioni a temi delicati come i cambiamenti climatici». Così il sindaco di Sassari Nanni Campus in occasione del taglio del nastro oggi della mostra “RigenerArte” al Centro Commerciale Porte di Sassari, uno dei centri di Gallerie Sardegna, la nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali sardi di Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli immobili a uso misto e sulle riqualifiche urbane



Fino al 17 ottobre un’invasione colorata di cani, gatti, orsi, delfini sarà presente nelle gallerie del Centro Porte di Sassari, in piazza Fiume e all’Aeroporto di Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo". È la terza tappa, dopo aver conquistato i visitatori dei Centri Olbia Mare e I Fenicotteri-Santa Gilla a Cagliari, le principali piazze e gli aeroporti cittadini, e prima della sua conclusione al centro commerciale Marconi di Cagliari (dal 26 ottobre al 7 novembre); un progetto in cui l’arte incontra la sostenibilità ideato con Cracking Art - collettivo artistico nato nel 1993 con l’obiettivo di cambiare radicalmente la storia dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale.



Novità di questa terza tappa sassarese è l’ancora più ricco coinvolgimento di istituzioni, enti, associazioni e istituti scolastici locali, con l’attenzione specifica rivolta alla crescita e alla cura del verde in città, la realizzazione di progetti di piantumazione e veri e propri orti urbani all’interno di una ricca serie di laboratori e attività educative volte a sensibilizzare tutti i cittadini sui temi ecologici e ambientali, in linea con l’obiettivo di valorizzare in tutti i centri Gallerie Sardegna le potenzialità e i servizi offerti, dando un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all’Economia Circolare, temi fondamentali per Nhood, sensibile al piano di attivazioni per generare impatto positivo sul Pianeta, sulle Persone e sulla Prosperità.