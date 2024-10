S.A. 1 ottobre 2021 Continuità aerea, Volotea esclusa annuncia ricorso Secondo la Regione la documentazione presentata dalla compagnia spagnola è carente. Ora resta in campo solo Ita la nuova compagnia che sostituisce Alitalia



CAGLIARI - L’Assessorato Regionale dei Trasporti ha valutato che la documentazione presentata da Volotea per ciascuna delle 6 rotte previste nella procedura di emergenza per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea è risultata carente nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 del 2000.



Questa carenza è considerata insanabile e per questo si procederà ora alla verifica dei requisiti dichiarati dall’altro concorrente, cioè Ita la nuova compagnia che sostituisce Alitalia. Tra Ita e Volotea era stato il vettore spagnolo ad aver presentato i ribassi maggiori per collegare a prezzi agevolati, nei prossimi sette mesi, gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero con Roma e Milano.



Intanto il vettore spagnolo ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso contro la decidione della Regione Sardegna di escluderla dalla gara. Lo scontro è appena iniziato e potrà spostarsi fino agli organi di competenza e giudizio dell'Unione Europea.