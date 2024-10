S.A. 2 ottobre 2021 Covid: 36 casi, dimezzati in un giorno In crescita il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; mentre cala di 10 unità quello dei ricoverati in area medica



CAGLIARI - In Sardegna si registrano 36 ulteriori casi confermati di positività al Covid19, sulla base di 2001 persone testate. Un dimezzamento dei contagi rispetto ai 77 dell'ultima rilevazione.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6042 test. Il tasso di positività è pari allo 0,59%.



Si registra il decesso di un uomo di 74 anni residente nella Provincia di Oristano. In crescita il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: sono 15 (+4); mentre cala di 10 unità quello dei ricoverati in area medica, 111. Sono invece 1879 sono i casi di isolamento domiciliare (65 in meno rispetto alle 24 ore precedenti).