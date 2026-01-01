Cor 10:10 Direzione Aou Sassari: confermati Mura e Mameli Il direttore generale dell’Aou di Sassari Serafinangelo Ponti nomina il direttore amministrativo e la direttrice sanitaria. Confermati Alberto Mura e Luciana Mameli. Innovazione e umanizzazione al centro della nuova fase di governo aziendale



SASSARI – Una squadra definita, una visione tracciata, una direzione pronta a entrare nel pieno dell’azione. Il direttore generale Serafinangelo Ponti con la nomina di Alberto Mura direttore amministrativo e di Lucia Anna Mameli direttrice sanitaria, completa la governance dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Con la deliberazione n. 125 adottata il 30 gennaio si confermano i due direttori e si consolida così l’assetto della Direzione strategica che guiderà l’Aou nei prossimi tre anni. Si apre quindi una nuova fase di governo improntata al rilancio delle politiche di innovazione e umanizzazione delle cure.



«La sfida che si apre oggi – dichiara il direttore generale – è una sfida positiva e consapevole. Occorre rafforzare quanto costruito e proiettarlo verso nuove traiettorie di sviluppo. Innovazione organizzativa, investimenti tecnologici, integrazione con l’Università e centralità della persona saranno i pilastri del nostro mandato. Abbiamo una direzione sanitaria e amministrativa pienamente titolata a dare il proprio apporto nei prossimi anni, consolidando i processi avviati e accompagnando l’Azienda in un percorso di crescita e modernizzazione».



Alberto Mura è direttore amministrativo dell’Aou dal 18 giugno 2025. Proviene dal Comune di Sassari nel quale ha ricoperto la direzione di diversi settori tra i quali Cultura e Turismo, Affari Generali e Diritti sociali, inclusione e pari opportunità, è stato inoltre coordinatore dell'ambito Plus. Ha un'esperienza decennale nell’ambito della Sanità: è stato direttore del Servizio amministrativo e territoriale di supporto ai tre distretti dell'Asl 1 Sassari e, all'interno del Dipartimento delle Risorse Umane di Ats ha svolto il ruolo di direttore della Medicina convenzionata di Ats Sardegna. Sempre per Ats Sardegna è stato responsabile per l'Anticorruzione.



«Assumiamo questo incarico – afferma il direttore amministrativo – nella consapevolezza della responsabilità che comporta garantire equilibrio economico, efficienza gestionale e trasparenza amministrativa. Proseguiremo nel rafforzamento dei processi interni, nella digitalizzazione e nell’innovazione dei servizi, sostenendo con strumenti adeguati l’attività clinica e assistenziale». Lucia Anna Mameli ricopre il ruolo di direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari da dicembre 2023. È dipendente dell’Aou di Sassari dal 2005 ed è specialista in ematologia. È inoltre responsabile della struttura di Malattie della coagulazione.



«Il nostro impegno – sottolinea l Lucia Anna Mameli– sarà orientato alla qualità e alla sicurezza delle cure, ma anche all’umanizzazione dell’assistenza, elemento sempre più centrale nel rapporto con pazienti e familiari. Innovazione e continuità non sono concetti alternativi, ma complementari: consolidare quanto funziona per migliorare ciò che può essere ulteriormente sviluppato. La dimensione umana del percorso di cura resta il cuore della nostra azione». La nuova direzione strategica opererà in stretta sinergia con i professionisti sanitari, il personale amministrativo e tecnico, le organizzazioni sindacali e l’Università degli Studi di Sassari, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Aou quale punto di riferimento sanitario per il territorio e per l’intera regione.