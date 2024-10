S.A. 4 ottobre 2021 Folla per Puigdemont in Tribunale Presenti al sit-in le realtà politiche indipendentiste iRS, ProgReS e Torra, con Sa Domo de Totus. A esprimere la vicinanza e la solidarietà al politico catalano sono presenti anche delegazioni dalla Corsica e dalla Catalogna



ALGHERO - Si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla Coprte d'appello - che deciderà sull'estradizione dell'ex presidente della Catalogna Charles Puigdemont - le realtà politiche indipendentiste iRS, ProgReS e Torra, con Sa Domo de Totus.



A esprimere la vicinanza e la solidarietà al politico catalano sono presenti al sit-in delegazioni dalla Corsica e dalla Catalogna. Per la Corsica ci sono diversi rappresentanti del movimento indipendentista Corsica Libera.



Dalla Catalogna sono arrivati Elisenda Paluzie, presidente dell'Assemblea Nacional Catalana, l'organizzazione civica responsabile delle grandi mobilitazioni popolari degli ultimi anni e promotrice attiva del Referendum dell'1 Ottobre 2017 e Jordi Gaseni Blanch, Presidente dell'AMI, Associazione Catalana dei Municipi per L'indipendenza, che rappresenta l'ottanta per cento dei Comuni della Catalogna. Con loro anche Jordi Miró, presidente di Estat Català e del consiglio direttivo della FEM, Federazione delle Entità del Mediterraneo Mare Nostrum.



Nella foto: il sit-in davanti alla Corte d'Appello in via Budapest