S.A. 6 ottobre 2021 Gara di calamari e vincitori ad Alghero La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico il Marinaio affiliata AICS. Il ricavato è stato devoluto per i territori colpiti dall´incendio nell´Oristanese



ALGHERO - Sabato scorso si è svolta, nelle acque del golfo di Alghero, la gara di pesca al calamaro denominata “Calamarando 2” organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico il Marinaio affiliata AICS. Alla gara suddetta hanno partecipato una ventina di equipaggi che hanno visto prevalere l’imbarcazione del circolo Calic Mare di Fertilia composta dall’equipaggio Accardo- Marti, di misura sul duo Derriu- Paddeu, appartenenti alla società organizzatrice.



A fine gara, dopo la pesatura si sono svolte le premiazioni di rito e come di consueto un momento conviviale. Grande soddisfazione da parte del presidente Pierfranco Tiloca e di tutto il Direttivo per la grande partecipazione e per la buona riuscita della manifestazione.



Quest’anno il ricavato è stato devoluto per l’emergenza incendi alle comunità locali e le numerose imprese danneggiate, che nel corso dell’estate hanno colpito i territori della Sardegna centrale e dell’Oristanese. L'appuntamento è al prossimo anno.