S.A. 9 ottobre 2021 Bye bye estate, serrata degli hotel

Alghero: il calendario chiusure Tra la prima e la seconda settimana di ottobre chiuderanno i battenti la maggioranza degli hotel della Riviera del corallo. Resteranno aperti durante l´anno il Catalunya, Las Tronas, l’Alma e il Carlos V. Ancora presto per dire chi e se riaprirà durante le vacanze natalizie



ALGHERO - Alghero archivia la stagione turistica 2021. Un'estate ancora anomala a causa dalla pandemia tra contagi e campagna di vaccinazione ma che ha riscoperto da giugno fino alle ultime settimane un flusso inarrestabile di turisti, con il ritorno in buona parte anche degli stranieri. Tra la prima e la seconda settimana di ottobre chiuderanno i battenti la maggioranza dei principali hotel in Riviera del corallo.



Nel fine settimana inizieranno l'Oasis, Il Faro, il San Marco, il 16 ottobre è la volta del Rina e il 17 dell'Angedras. Si unirà nei prossimi giorni anche il più grande degli alberghi algheresi con i suoi 1200 posti letto, il Baia di Conte, che nei giorni scorsi ha ospitato l'ultimo evento sportivo internazionale, i Mondiali di Weelchair Tennis. Il 13 ottobre si conclude anche la stagione del Corte Rosada, seguito dall'Hotel Porto Conte, l'Hotel dei Pini e il 24 l'Hotel Punta Negra.



Le strutture ricettive in spiaggia sono molto gettonate per la lunga lista di matrimoni da recuperare anche dal 2020. Tra i più grandi resteranno aperti durante l'anno il Catalunya, Las Tronas, il Carlos V, l'Alma sul lungomare del lido e il Margherita. Ancora presto per dire chi riaprirà durante le vacanze natalizie. Si attendono sviluppi sulla pandemia, i collegamenti aerei e navali e la programmazione di eventi che la città proporrà tra Natale e Capodanno, dopo un'estate che ha riportato La Riviera del Corallo al centro della scena degli spettacoli e concerti in tutta la Sardegna.