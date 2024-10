S.A. 6 ottobre 2021 Contributi affitti a Porto Torres C´è tempo fino al 5 novembre per presentare domanda per ricevere i contributi del Fondo nazionale per il sostegno all´accesso alle abitazioni in locazione



PORTO TORRES - A Porto Torres c'è tempo fino al 5 novembre per presentare domanda per ricevere i contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2021. Il bando e i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Porto Torres. Le domande dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta, così come indicato nel bando e trasmesse all’ufficio Protocollo del Comune con consegna a mano o tramite PEC.