S.A. 6 ottobre 2021 Vetrina allevamento, 50mila euro il montepremi Dal 26 al 28 ottobre “Cavalli di Sardegna-Vetrina d´Elite dell´allevamento sardo” negli impianti di Tanca Regia, con un montepremi di poco inferiore ai 50 mila euro messo a disposizione dalla Regione Sardegna



ABBASANTA- Racchiusa tra le due tappe del Sardegna Jumping Tour 2021, si terrà sempre negli impianti Agris di Tanca Regia la manifestazione denominata “Cavalli di Sardegna-Vetrina d'Elite dell'allevamento sardo” con un montepremi di poco inferiore ai 50 mila euro messo a disposizione dalla Regione Sardegna. Lo scopo dell'evento del 26, 27 e 28 ottobre, curato dall'Agris-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione con Anacaad, è presentare al pubblico le migliori produzioni equine selezionate della Sardegna e consentire loro una visibilità in un contesto equestre di sicuro prestigio.



Saranno ammessi i soggetti di 2 e 3 anni che si sono classificati nelle prime posizioni delle classifiche della relativa rassegna e raduno di preparazione e le prime fattrici con redo dei Nuclei di Selezione Sella Italiano e Anglo Arabo linea sport. I Puledri Elite categoria 2 anni (montepremi di 14.700 euro) saranno chiamati a partecipare ad una prova combinata morfo attitudinale (Modello e Salto in Libertà). Essi andranno a costituire la categoria Elite dei Cavalli di Sardegna. I Puledri Elite Categoria 3 anni (montepremi di 29.700 euro) classificatisi nella combinazione delle 3 prove (Modello e Andature, Obbedienza e Salto in Libertà) del Raduno loro riservato saranno chiamati a partecipare e ripetere le stesse tre prove.



Infine alle Fattrici Elite con redo (montepremi di 4.800 euro) partecipano le prime 8 fattrici di linea sportiva delle due razze Anglo Arabo e Sella Italiano iscritte ai rispettivi Nuclei di Salvaguardia e di Selezione, seguite dal puledro nato nel 2021, e saranno presentate a mano, al passo e al trotto. Ciascun binomio sarà sottoposto ad una valutazione comparativa che, tenendo conto dell’età della madre e del puledro, prenderà in considerazione le caratteristiche morfologiche di entrambi e le loro andature. Al termine della prova, verrà stilata una classifica di merito sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun binomio.