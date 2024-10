G.P. 7 ottobre 2021

Provincia Nuoro: controlli e denunce

Carabinieri al lavoro in Provincia di Nuoro: a Nurallao una 50enne è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. A Laconi, controlli sulla sicurezza sul lavoro: sanzionata una impresa edile. Denunciate quattro persone a Bitti per guida in stato d’ebbrezza e segnalato un uomo per detenzione sostanze stupefacenti per uso personale

NUORO - I Carabinieri della Stazione di Isili sono intervenuti a Nurallao perché un cittadino aveva perso il controllo del veicolo nell’abitato andando ad impattare violentemente sul marciapiede senza però coinvolgere altri mezzi e persone. Nel ricostruire la dinamica del sinistro, durante i previsti rilievi, i Carabinieri della Stazione di Nurallao, subito giunti sul posto con il personale dell’aliquota radiomobile del Norm, hanno accertato che la donna, una 50enne originaria di Carbonia, si era messa alla guida nonostante un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. E’ stata pertanto deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno, inoltre, proceduto nei suoi confronti anche al ritiro della patente di guida per la successiva trasmissione alla Prefettura.



I Carabinieri della Stazione della Compagnia di Isili hanno svolto delle indagini sui cantieri pubblici e privati con il supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Nuoro. L’attività, estesa su tutti i 14 comuni ricadenti nella giurisdizione, è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, inclusa la sicurezza degli operatori e prevenzione del fenomeno epidemico da COVID-19. All’interno di un cantiere aperto in Laconi per la ristrutturazione di una scuola, i militari della locale Stazione hanno riscontrato l’utilizzo di un ponte su cavalletti non conforme ai requisiti indicati nel Decreto Legislativo 81/2008. Per l’amministratore dell’impresa edile assegnataria dei lavori è così scattata la sanzione amministrativa pecuniaria oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari.



I carabinieri della Compagnia di Bitti, impegnati in un servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione in materia di violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti e del codice della strada, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per guida in stato d’ebbrezza e segnalato un uomo alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. I controlli hanno interessato diverse aree ricadenti nella competenza territoriale della Compagnia ed in effetti i denunciati per la guida in stato d’ebbrezza sono di diverse provenienze. Tutti e quattro sono stati sottoposti a controllo etilometrico con esito positivo, con riscontri di tasso alcolemico nel sangue rispettivamente di 1,27G/L, 0,94 G/L e 2,24 G/L, ai quali consegue, per chi si pone alla guida in tali condizioni, una responsabilità penale. Il soggetto segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale è stato trovato, a seguito di perquisizione personale, in possesso di una sigaretta rudimentale di marijuana. L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Bitti rientra in un capillare piano di controllo del territorio che va ad interessare non soltanto i centri abitati, ma anche le vaste aree rurali che caratterizzano il territorio su cui insistono i reparti della Compagnia Carabinieri.