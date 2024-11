Cor 10 ottobre 2021 Bollette, corsa al libero mercato: conviene Bollette elettriche, il libero mercato ormai è più vantaggioso della maggior tutela. Per chi passa ora ai contratti a 24 mesi a prezzo fisso si prevedono risparmi di oltre 100 euro. Ad Alghero chi si occupa delle pratiche è lo Spazio Enel di via Sant'Agostino



ALGHERO - Restare nella maggior tutela non ha più senso. Tanto che questa categoria è destinata ad essere abolita dal primo gennaio 2023: a quel punto o si passa al mercato libero oppure si viene assegnati con una sorta di asta a un altro operatore con un regime di prezzo esposto oggi come le tariffe della maggior tutela a una forte volatilità. Il motivo? si risparmia. Aderire alle offerte di mercato, infatti, è sempre più conveniente come ha confermato una recente analisi svolta da Sos Tariffe, che in un'interessante analisi del suo Osservatorio ha messo a confronto numerose offerte tariffarie presenti sul mercato libero.



I rincari delle bollette elettriche disposti dall'Arera (Autorità per l'energia) interesseranno infatti maggiormente gli utenti che si avvalgono delle maggior tutela (circa 13 milioni di clienti italiani), proprio quelli che saranno tartassati di più dagli aumenti di questi mesi. Un paradosso generato proprio dal timore del rialzo degli adeguamenti trimestrali. C'è la soluzione: aderire al libero mercato in tempi celeri. Nel caso del mercato libero i prezzi, soprattutto quelli bloccati, vengono stabiliti con un certo anticipo rispetto a quando vengono applicati perché l’operatore che fornisce l’offerta si copre dalle oscillazioni di lungo periodo comprando l’intero quantitativo di energia che vuole fornire o attraverso i contratti derivati. Nel caso, poi, che un cliente avesse concluso un contratto a prezzo bloccato per 24 mesi e poi i prezzi scendessero avrebbe la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso (circa 30 giorni) e poi stipularne un altro a condizioni diverse.



Chi volesse effettuare il passaggio con lo sconto del 40% rispetto alle tariffe imposte dal mercato vincolato, può fare riferimento allo Spazio Enel di via Sant'Agostino ad Alghero, che oltre ad offrire assistenza ai clienti, si occuperà delle pratiche per il passaggio per i consumatori. In più lo Spazio Enel offre tutta una lunga serie di servizi di consulenza per intercettare le numerose opportunità offerte nel campo del rinnovamento energetico: ecobonus, fotovoltaico, climatizzatori e caldaie, solare termico, colonnine di ricarica auto elettriche, auto elettriche e fotovoltaico da balcone.



Nella foto: lo Spazio Enel di via Sant'Agostino ad Alghero