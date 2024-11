Cor 10 ottobre 2021 Alghero: il ricordo di Scapolo e Manca Scapolo, medaglia d’oro al valor militare, è morto sul fronte greco il 27 dicembre 1940. Il caporal maggiore Manca è invece caduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010. Ieri la cerimonia in loro ricordo alla presenza del sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Ieri ad Alghero la cerimonia di celebrazione in ricordo degli alpini algheresi Ivo Scapolo e Gianmarco Manca. Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha preso parte alla cerimonia, con la mamma di Gian Marco Pierina e con la sorella Antonella, insieme alle massime autorità militari.



Prima la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Goretti. Poi, si è tenuta la deposizione della corona davanti al monumento posto in Viale della Resistenza. Nella cerimonia, il primo cittadino ha testimoniato alla famiglia di Gian Marco Manca la vicinanza di tutti gli algheresi, che ancora hanno forte e viva la memoria del giovane concittadino.



Scapolo, medaglia d’oro al valor militare, è morto sul fronte greco il 27 dicembre 1940. Il caporal maggiore Manca è invece caduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010. Sono passati undici anni dalla morte di Gian Marco, caporal maggiore delle Brigata Alpina Julia, Settimo Reggimento alpini di Belluno, che si trovava nella provincia di Farah per allestire una base, ma morì con tre commilitoni in un attentato. Conoci ha poi partecipato ad una visita nel parco intitolato al militare algherese dal Comune di Alghero, sul Viale Primo maggio, nel tratto di fronte alla Pineta di Maria Pia.