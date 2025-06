Cor 13:25 «Scivolone posidonia, algheresi illusi» Forza Italia Alghero parla di ennesimo scivolone politico del Campo largo algherese a trazione Avs - Pd: slitta l´apertura dell´impianto di trattamento a San Marco



ALGHERO - «Ennesimo scivolone del Campo largo algherese a trazione Avs - Pd. Tre mesi fa il solito annuncio che certificava che i lavori di realizzazione dell'impianto per il trattamento della Posidonia spiaggiata si avviavano verso la conclusione. Cosa che illudeva gli algheresi sull'entrata in funzione dell'impianto per l'imminente stagione estiva e li spingeva ad essere indulgenti verso l'indecorosa barriera di posidonia spiaggiata che deturpa il panorama a Sangiovanni e e nei pressi del Canalone. Oggi il progettista dell'opera confessa che l'impianto sarà pronto - forse - alla fine dell'anno e di fatto certifica che l'annuncio era il solito esercizio affabulatorio della Giunta Cacciotto».



«Un'opera molto attesa dagli algheresi - ricordano Tedde e colleghi - che deriva da una iniziativa del Consorzio Industriale provinciale di Sassari per trattare la posidonia in esubero, assunta assieme al Comune di Alghero e alla Provincia di Sassari con lavori avviati nel 2023. Un'opera fortemente voluta dall'allora assessore dell'Ambiente Montis che avrebbe dovuto trattare 110 tonnellate al giorno di posidonia e salvare la sabbia contenuta nelle masse organiche, pari al 60%».



«Nel frattempo il panorama di Capo Caccia è influenzato negativamente da vere e proprie barriere di Posidonia. Con buona pace degli algheresi e dei turisti. Auspichiamo una rapida conclusione degli annunci propagandistici, e auspichiamo sussulti di responsabilità da parte della giunta a trazione AVS e Partito Democratico» hanno dichiarato i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo Consiliare di Forza Italia.