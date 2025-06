S.A. 9:37 Doppio appuntamento al Conservatorio di Sassari Anche questa settimana saranno due i concerti in programma nella sala Sassu del Conservatorio. Mercoledì 11 giugno alle 19 è in programma il concerto dell’Ensemble “La rosa dei venti”. Venerdì 13 giugno alle 19 sarà di scena il Quartetto Songbook



SASSARI - Due appuntamenti musicali in una settimana attendono il pubblico del Conservatorio di Sassari, mercoledì 11 e venerdì 13 giugno alle 19, nella sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini.

Mercoledì 11 giugno è in programma il concerto dell’Ensemble “La rosa dei venti”, nato tra i banchi della classe di Musica d’insieme per strumenti a fiato del Canepa del docente Gabriele Verdinelli. Composto da allievi iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello, nasce per esplorare e valorizzare il repertorio originale per quintetto di fiati del Novecento. Il programma attraversa diverse correnti stilistiche, con brani degli europei Paul Hindemith e Jacques Ibert e degli americani Walter Piston e Denes Agay. L’ensemble è composto da Eleonora Denegri, Martina Manca e Vanna Sanna (flauti), Giorgia Carboni (oboe), Danilo Ogno e Gabriele Carboni (corno francese), Gabriele Pampiro (clarinetto) e Daniela Sirigu (fagotto) che si alterneranno in formazione di quintetto.



Venerdì 13 giugno si torna nella sala concerti del Conservatorio, stavolta per un appuntamento dedicato al jazz, con il Quartetto Songbook composto dai docenti Antonio Pitzoi (chitarra), Luca Piana (batteria) e Nicola Muresu (contrabbasso) insieme a Raffaele Puglia (pianoforte e voce), allievo del biennio di Composizione Jazz e già diplomato in Pianoforte Jazz. Il quartetto propone alcune fra le più celebri canzoni americane di tradizione jazz, rese famose in ambito vocale maschile da interpreti come Chet Baker e Frank Sinatra. L’ensemble presenta una lettura personale ed equilibrata tra improvvisazione e rispetto per la tradizione, valorizzando il dialogo tra voce, strumenti e interplay collettivo. I concerti sono, come sempre, a ingresso libero e gratuito.