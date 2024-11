Cor 10 ottobre 2021 In Sardegna si eleggono 98 sindaci Occhi puntati soprattutto sui tre comuni più grandi con oltre 15mila abitanti: Capoterra, Carbonia e Olbia. Dopo le vittorie del Centrosinistra a Quartu e Nuoro, il voto sarà un nuovo banco di prova per il Centrodestra alla guida della Regione



CAGLIARI - Si aprono le urne anche in Sardegna per la tornata delle amministrative, rinviate a causa della pandemia nel mese di giugno. Si vota oggi dalle 7 alle 23 (e dalle 7 alle 15 di lunedì) dove i cittadini sono chiamati ad eleggere 98 sindaci (su un totale di 377 comuni): si tratta di 3 comuni della Città Metropolitana di Cagliari, 22 della provincia di Nuoro, 16 della provincia di Oristano, 23 della provincia di Sassari, 34 del Sud Sardegna. Occhi puntati soprattutto sui tre comuni più grandi con oltre 15mila abitanti: Capoterra, Carbonia e Olbia (dove i candidati sono soltanto). Dopo le vittorie del Centrosinistra a Quartu e Nuoro, il voto sarà un nuovo banco di prova per il Centrodestra alla guida della Regione, nonostante in tutte e tre le città ci siano schieramenti anomali. A Capoterra sia centrodestra che centrosinistra sono divisi e corrono con due candidati a testa, a Carbonia il Psd’Az e l'Udc sostengono il candidato dem, mentre a Olbia alcune frange di centrodestra appoggiano il candidato della Grande Coalizione di centrosinistra.