12 ottobre 2021 Nizzi Re di Olbia, Csx a Carbonia Elezioni Sardegna: Olbia rimane al centrodestra, vittoria del csx a Carbonia Scarsa affluenza al voto (60,91%, in calo di quasi 6 punti rispetto a 5 anni fa). A Nureci, nell´Oristanese, ha votato meno del 40% degli elettori. Ballottaggio a Capoterra



OLBIA - A Olbia quinto mandato per il sindaco uscente Settimo Nizzi. A scrutinio concluso l’esponente di Forza Italia ha ottenuto 15.229 voti pari al 52,08% delle preferenze superando il rivale Augusto Navone, sostenuto dal centrosinistra che si è fermato a 14.012 preferenze pari al 47,92%. A Carbonia vittoria netta per Pietro Morittu sostenuto dal Pd: si è affermato con il 65,75%. A urne chiuse, sull’isola l’affluenza è stata del 61,43%: nonostante sia in calo rispetto alle precedenti consultazioni (66,6%), è un dato parecchio superiore alla media nazionale che lunedì scorso si era fermata al 54,6%. L’affluenza più elevata col 78,5% a Fonni in provincia di Nuoro, la meno elevata appunto a Nureci (Oristano) col 28,3%. In calo la partecipazione in tutti e tre i comuni della Sardegna con oltre 15mila abitanti, dove la legge elettorale prevede la possibilità di ballottaggio: a Olbia l’affluenza finale è al 60,86% con un calo del 5,84%, a Carbonia 55,99% con -5,73% e a Capoterra 55,96% e -4,97%.



Va al ballottaggio Capoterra, il terzo centro della Sardegna con più di 15 mila abitanti in cui si è votato domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Nella città del presidente della Regione, Christian Solinas, andranno ballottaggio tra due settimane i candidati Beniamino Piga e Beniamino 'Mino' Garau. Il primo, 38 anni, commercialista, attuale assessore al Bilancio, ha ricevuto oltre il 40% delle preferenze, sostenuto dal primo cittadino uscente Francesco Dessi' e da 5 liste, Capoterra Democratica, Per Capoterra con Dessi' Francesco, Capoterra Insieme, Villa Cabuderra, Futuro Insieme, Capoterra Da Vivere. Il secondo, architetto, ha avuto poco meno del 29%, con l'appoggio di Lega Salvini Sardegna, Psd'Az, Sardegna20Venti, Capoterra Civica e Capoterra Nuova.



Staccati gli altri tre candidati: Gianlugi Marras, sostenuto da una parte del centrodestra, ha avuto poco meno del 18%, Efisio De Muru del Pd ha raccolto il 10%, mentre Attilio Congiu, candidato del Psi e di una lista civica, ha ottenuto circa il 2,3%. Alle urne erano chiamati 98 Comuni su 377: tutti hanno eletto sindaci e consiglieri comunali con l'eccezione di Nureci, nell'Oristanese, dove ha votato meno del 40% degli elettori. A Orosei la prima sindaca donna Elisa Farris, sardista, dovrà attendere l'ufficialità del ministero dell'Interno per essere certa di aver raggiunto il quorum. Le elezioni sono state caratterizzare da una scarsa affluenza (60,91%, in calo di quasi 6 punti rispetto a 5 anni fa) e da un'estrema lentezza nello scrutinio nelle tre principali città. Olbia e Carbonia l'hanno completato nelle prime ore del mattino, mentre a Capoterra all'alba mancava ancora una sezione.