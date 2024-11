G.P. 12 ottobre 2021 Rinascitalia: camper per ripartenza fiorita RinascITALIA: riparte il camper del progetto di Asproflor Comuni Fioriti. Oltre novemila chilometri in camper, lungo le coste di tutta la penisola: partenza gennaio 2022 con ultima tappa in Sardegna dove l’Associazione pianterà alberi nelle zone colpite duramente dagli incendi della scorsa estate



CAGLIARI - L’Associazione Asproflor Comuni Fioriti ha presentato il suo nuovo progetto per il 2022, denominato "RinascITALIA – Facciamo fiorire la speranza". Il progetto prevede di percorrere con un camper l’intero litorale italiano, lungo un percorso di oltre novemila chilometri; l’obiettivo è visitare più di seicento Comuni per motivare le Amministrazioni comunali ad aderire alla splendida ed efficace filosofia della certificazione di Comune Fiorito.



Il camper partirà dal Piemonte nel mese di gennaio 2022 per giungere alla prima tappa del tour: Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Da lì percorrerà l’intero litorale adriatico fino a visitare la Sicilia; il mezzo risalirà poi la costa tirrenica fino a Ventimiglia, in Liguria; ultima tappa sarà la Sardegna. A conclusione del viaggio, l’Associazione pianterà alberi nelle zone colpite duramente dagli incendi della scorsa estate (Sardegna, Sicilia e Calabria) per sostenere queste aree e compensare la produzione di CO2 del viaggio. La fine del progetto è prevista per il mese di dicembre 2022.



Da vent’anni, Asproflor propone infatti ai Comuni una filosofia di vita capace di trasformare il loro territorio in un luogo accogliente e vitale per i cittadini e per i turisti. La riqualificazione dell'ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla promozione del turismo lento, fanno da traino a una trasformazione umana, sociale ed economica ormai consolidata e confermata dalle amministrazioni locali già aderenti.



«L'incontro personale con i sindaci e le Amministrazioni, i meeting regionali per sintetizzare il lavoro svolto, invitando i primi cittadini delle zone limitrofe, la grande risonanza mediatica e social, renderanno il camper RinascITALIA un simbolo di unità, di speranza e di rinascita umana, sociale ed economica - commenta Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti - Il nostro obiettivo è generare una sorta di abbraccio simbolico dell’Italia intera, dopo questo lungo e difficile periodo».