S.A. 13 ottobre 2021 M5s Olbia: appello all´etica per Nizzi Il Movimento Cinque Stelle ha commentato il risultato elettorale nel capoluogo gallurese dopo la riconferma del candidato di centro destra



OLBIA - «Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto alle urne, i nostri candidati, gli attivisti e naturalmente il nostro candidato Sindaco Augusto Navone. Il segnale delle urne è stato chiaro e la sconfitta deve essere accettata. L’attivismo nei quartieri continuerà a contraddistinguere il M5s anche nel nuovo percorso con il presidente Giuseppe Conte».



Così il Movimento Cinque Stelle ha commentato il risultato elettorale nel capoluogo gallurese. «La competizione elettorale è stata dura e serrata. Prevale in noi la voglia di ripartire subito con il nostro progetto politico e continuare, con entusiasmo e impegno, nella direzione di lavorare per il bene della nostra comunità» spiegano.



«Il M5S sarà rappresentato in Consiglio comunale in opposizione. Sarà una doppia opposizione, dentro e fuori dal Consiglio, con proposte forti e una attenta verifica delle promesse fatte da questa maggioranza: in primis, l’avvio dei lavori per la salvaguardia idraulica della città entro sei mesi». E concludono con un augurio e un appello all'indirizzo del Primo cittadino riconfermato: «un augurio al Sindaco Nizzi affinché possa realmente mantenere le promesse elettorali nel massimo rispetto dell’etica che, prima di tutto, deve illuminare il cammino del “rinnovato” governo della città».



Nella foto: il sindaco di Olbia Settimo Nizzi