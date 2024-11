Cor 15 ottobre 2021 Tappa zonale: J24 nel mare di Alghero La manifestazione avrà inizio il 17 ottobre con le prime regate della tappa che continueranno il 24 ottobre. Il 13 e 14 novembre alla tappa si affiancherà il Campionato Zonale J24 e la regata Nazionale della classe



ALGHERO - Dopo la pausa estiva riprende l'attività del monotipo d'altura più diffuso al monto. La flotta Sarda dei J24 sarà infatti ospite della sezione di Alghero della Lega Navale Italiana per la terza tappa del circuito zonale. La manifestazione avrà inizio il 17 ottobre con le prime regate della tappa che continueranno il 24 ottobre. Il 13 e 14 novembre alla tappa si affiancherà il Campionato Zonale J24 e la regata Nazionale della classe.



Sarà quindi lungo l'impegno della LNI Alghero che sicuramente metterà in campo la consueta competenza a mare e l'intramontabile accoglienza a terra. E' prevista la partecipazione di tutta la flotta sarda tra la quale sicuramente non mancheranno Aria e Botta Dritta le due imbarcazioni

arrivate sul podio al recente campionato Italiano svolto nelle acque di Anzio.



I due J24, della LNI Olbia e della LNI La Maddalena, porteranno a bordo gli stessi premiati equipaggi e sicuramente continueranno a darsi battaglia dopo le sfide tricolori che li hanno visti coprire di onore la flotta Sarda nelle acque del Tirreno. Appuntamento quindi ad Alghero il 17 ottobre per l'inizio della lunga tappa organizzata dalla LNI Alghero.