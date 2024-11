Cor 15 ottobre 2021 «Pidocchi a scuola, siamo disperate» A Sa Segada un folto gruppo di genitori della scuola materna si rivolge all´Amministrazione comunale di Alghero chiedendo immediati interventi per risolvere una situazione che va avanti per l´intero anno scolastico. «Siamo esausti»



ALGHERO - La lettera recapitata all'attenzione dell'Amministrazione algherese riporta nell'oggetto «massima urgenza». Le mamme dei bambini che frequentano la scuola materna di Sa Segada, riunite in comitato, chiedono l'intervento immediato per trovare soluzioni e porre rimedio a quella che definiscono «una situazione gravissima per la salute dei bimbi». «Per tutto l'anno siamo costretti a sottoporre i bambini a trattamenti chimici, con ripercussioni sulla loro salute, dermatiti e problemi vari» denunciano. All'origine di tutto l'infestazione da pidocchi che pare ripetersi costantemente per lunghi mesi dell'anno.