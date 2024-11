Cor 15 ottobre 2021 Porto Torres: due bandi per il diritto allo studio Si tratta della borsa di studio regionale per l´anno scolastico 2020 e 2021, rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado e il Buono libri per l´anno scolastico 2021 e 2022



PORTO TORRES - Sono stati attivati due interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un Isee inferiore o uguale a 14.650,00 euro. Si tratta della borsa di studio regionale per l'anno scolastico 2020 e 2021, rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021); la seconda opportunità è il Buono libri per l'anno scolastico 2021 e 2022, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per presentare domanda c'è tempo fino al prossimo 15 novembre, con le seguenti modalità: pec: servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it, oppure inviando una e-mail ordinaria all'indirizzo: pubblicaistruzione@comune.porto-torres.ss.it.