video S.A. 17 ottobre 2021 Franz, il comico innamorato di Alghero



L´intervista a Francesco Villa, per tutti "Franz". Con Ale fa parte di uno dei duo comici più amati dal pubblico italiano. Franz è ormai algherese adottato da una città che ricambia il suo "amore". Vive nel centro storico, ha tanti amici sardi e trascorre buona parte del suo tempo in Riviera del Corallo quando non è impegnato in tournée in teatro o in trasmissioni televisive