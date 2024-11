Cor 17 ottobre 2021 Pirisi (Dem) sul Porticciolo: Basta varianti «Oggi risulta indispensabile prima di ogni modifica o variazione di destinazione d’uso pianificare e programmare». Il chiaro richiamo è alla delibera sull´ex Carcere di Porticciolo all´attuazione del Consiglio comunale di Alghero con la richiesta del cambio di destinazione in casa per ferie. Il capogruppo Democratico tranciante





respiro, senza programmazione e senza una visione per il futuro».



Il capogruppo Dem in Consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi (nella foto), lancia accuse tanto pesanti quanto profonde, all'attenzione dell'intera classe politica che oggi amministra la città: «Oggi più di ieri tutte queste carenze lasciano il segno e si vedono tutte in città, in termini di vivibilità o di prospettiva» dice Pirisi. Questo modus operandi però, secondo l'esponente del Partito democratico sta interessando da qualche anno anche le periferie, le borgate e oggi anche il Parco di Porto Conte, «che cresce senza un idea di sviluppo condiviso e senza l’unico strumento indispensabile per il suo futuro il Piano del Parco». «Piano che potrebbe tracciare una linea su quello che la città, le sue borgate e i suoi cittadini vogliono per il Parco. Senza di esso siamo in balia delle estemporaneità dell’Amministratore di turno, o del Direttore pro tempore. Oggi quindi risulta indispensabile prima di ogni modifica, variazione di destinazione d’uso, approvare il Piano del Parco, e per far questo è necessario aprire una discussione in città e nel suo territorio per condividere idee e proposte».



Il chiaro richiamo è alla delibera sull'ex Carcere di Porticciolo all'attuazione del Consiglio comunale con la richiesta del cambio di destinazione in casa per ferie [ ALGHERO - «Alghero la città dei cambi di destinazione d’uso. Una prassi consolidata in città, da più di trent’anni, senza che si approvi uno straccio di Piano Urbanistico o altri strumenti di pianificazione, come il Piano dei Litorali (abbandonato da questa amministrazione da tempo per non infastidire qualcuno) o il Piano del Centro Storico (sparito dai radar) o alcuni meno impegnativi ma fondamentali come il Piano del Commercio cittadino o il Piano del Traffico o Maria Pia (con singolari richieste di palazzinari per improbabili ristrutturazioni) per citarne alcuni. Questi stanno subendo la stessa sorte, dimenticati, e questo sta trasformando la nostra città, in una città senza regole, senzarespiro, senza programmazione e senza una visione per il futuro».Il capogruppoin Consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi (), lancia accuse tanto pesanti quanto profonde, all'attenzione dell'intera classe politica che oggi amministra la città: «Oggi più di ieri tutte queste carenze lasciano il segno e si vedono tutte in città, in termini di vivibilità o di prospettiva» dice Pirisi. Questo modus operandi però, secondo l'esponente del Partito democratico sta interessando da qualche anno anche le periferie, le borgate e oggi anche il Parco di Porto Conte, «che cresce senza un idea di sviluppo condiviso e senza l’unico strumento indispensabile per il suo futuro il Piano del Parco». «Piano che potrebbe tracciare una linea su quello che la città, le sue borgate e i suoi cittadini vogliono per il Parco. Senza di esso siamo in balia delle estemporaneità dell’Amministratore di turno, o del Direttore pro tempore. Oggi quindi risulta indispensabile prima di ogni modifica, variazione di destinazione d’uso, approvare il Piano del Parco, e per far questo è necessario aprire una discussione in città e nel suo territorio per condividere idee e proposte».Il chiaro richiamo è alla delibera sull'ex Carcere di Porticciolo all'attuazione del Consiglio comunale con la richiesta del cambio di destinazione in casa per ferie [ LEGGI ]. Siamo ancora in tempo, per non perdere importanti finanziamenti pubblici,anche dal PNNR. Questi vanno veramente canalizzati affinché creino sviluppo vero, concreto e duraturo per il territorio e per la città. Pensare oggi a interventi a macchia di leopardo non ha senso e non porteranno concrete opportunità per la città. Per questo si apra subito un dibattito in consiglio , nelle commissioni, nelle borgate, un confronto per raccogliere idee e trasformarli in atti, altrimenti anche il Parco diventerà una scatola vuota per pochi, e lontano dagli obbiettivi di chi ha creduto e voluto la nascita del parco negli 90» conclude Mimmo Pirisi.