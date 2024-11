Cor 14 ottobre 2021 Porticciolo, nell´ex carcere l’ostello del Parco L´ex batteria di Punta Giglio verso l´apertura Il progetto definitivo all´attenzione del Consiglio comunale di Alghero per il cambio di destinazione d´uso dell´immobile. L´ex Colonia Penale Agricola sarà una struttura ricettiva extra-alberghiera. Le immagini del progetto di riqualificazione



ALGHERO - L'ex carcere di Porticciolo, situato sulla fascia costiera, proprio a poche decine di metri dall'omonima baia, sarà destinato a sede di attività turistiche e ricettive extra-alberghiere ed alla rete per l’educazione ambientale. Sul bene indentitario, così classificato dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e reinserito all'interno delle aree di interesse storico-culturale del Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica di recente approvazione, il Parco di Porto Conte ha pensato di realizzarvi una casa per ferie, attingendo dal Por-Fesr 2014-2020, Linea di azione 6.6.1.



Il progetto di restauro, redatto da una lunga equipé di professionisti e collaboratori, già definito ed approvato, è ora all'attenzione del Consiglio comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ancora di proprietà della Regione ma concesso in comodato d’uso gratuito all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte fino al 2032. Il fabbricato oggetto di intervento, benché ubicato fuori dal limite del Parco, è contiguo allo stesso all'interno dell’area della bonifica storica algherese e si torva in una posizione invidiabile: a circa 11 chilometri da Fertilia, 7 da Casa Gioiosa e dalla Borgata di Santa Maria La Palma e la metà da quella di Guardia Grande.



L’edificio è una delle tre diramazioni carcerarie che facevano capo alla Colonia Penale Agricola di

Tramariglio, realizzate nel territorio circostante “Prigionette”, “Cala del Vino” e “Porticciolo” appunto. Il complesso (1.416 mq.) si compone di due distinti corpi di fabbrica su due livelli, il corpo principale di forma rettangolare e un corpo secondario più basso di pertinenza delle funzioni principali della colonia penale, il tutto racchiuso da una alta recinzione che delimita un cortile interno al quale si accede da un ampio ingresso collocato lungo il muro di cinta.