S.A. 20 ottobre 2021 Ita deposita i ricorsi sulla continuità I legali della nuova compagnia aerea hanno depositato al Tar della Sardegna un ricorso per ogni collegamento dai tre aeroporti sardi con Roma-Fiumicino e Milano-Linate



CAGLIARI - Ita Airways come annunciato procede con il ricorso contro la Regione Sardegna sull'assegnazione delle rotte in continuità territoriale. I legali della nuova compagnia - nata dalle ceneri di Alitalia e operativa dal 15 ottobre scorso - hanno depositato al Tar della Sardegna un ricorso per ogni collegamento dai tre aeroporti sardi con Roma-Fiumicino e Milano-Linate.



Non è il primo ricorso della procedura negoziata promossa dalla Regione per l'aggiudicazione dei voli agevolati per sette mesi. A ricorrere per prima dopo una precedente esclusione era stata Volotea che poi, invece, ha vinto il bando.



Tra qualche giorno, dunque, i giudici amministrivi saranno chiamati ad esprimersi sul nuovo ricorso e sulla nuova richiesta cautelare di sospensione degli atti di esclusione dal bando e di tutti quelli successivi, compresa l'assegnazione delle rotte in continuità.