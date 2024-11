S.A. 20 ottobre 2021 Paddeu riconfermato capitano Guiderà i Barracelli di Alghero per il prossimo triennio. Tre i nomi prevenuti dall´Assemblea dei barracelli: Alessandro Marras, Riccardo Paddeu e Giovannino Ventre. Paddeu ha battutto la concorrenza con 14 preferenze



ALGHERO - Riccardo Paddeu è stato riconfermato alla guida della Compagnia Barracelli di Alghero. La decisione è stata presa nella seduta di martedì 19 ottobre in Consiglio comunale.



L'Aula si è espressa sulla terna di nomi pervenuta dall'Assemblea dei barracelli e composta da: Alessandro Marras, Riccardo Paddeu e Giovannino Ventre. Il voto del Consiglio comunale ha attribuito 14 preferenze per Paddeu, 10 preferenze per Ventre, una scheda bianca.



Il mandato del capitano ha durata triennale 2021-2023. Al Capitano Paddeu vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell'Amministrazione. A breve è previsto un incontro con il sindaco Mario Conoci per l'avvio del nuovo triennio di lavoro della Compagnia.