Cor 7:02 Referendum, quorum basso: si vota fino alle 15 Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio. La Toscana la regione dove si è votato di più, solo il 18,93% i votanti in Sardegna. Per votare tessera elettorale e documento di identità



Quorum del referendum lontano al termine della prima giornata di voto. L’affluenza parziale alle 23 si attesta al 22,73%. I seggi riaprono dalle 7 alle 15: difficile pensare si possa superare il 50% degli aventi diritto. Nell’Isola il dato è ancora più basso, 18,93%: uno dei più bassi d’Italia, a pari merito col Molise e davanti a Sicilia, Calabria e Trentino Alto Adige.



I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono:



«Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

«Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».