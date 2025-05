S.A. 20:49 Due nuovi agenti a Sennori L’arrivo delle due nuove unità va a integrare l’organico della Polizia locale di Sennori, ora composto da cinque agenti, più il comandante



SENNORI - Due nuovi agenti di Polizia locale hanno preso servizio questa settimana a Sennori. All’insediamento dei nuovi poliziotti erano presenti il sindaco, Nicola Sassu, l’assessore Giovannino Mannu e il comandante della Polizia locale, Gabriele Oggiano. L’arrivo delle due nuove unità va a integrare l’organico della Polizia locale di Sennori, ora composto da cinque agenti, più il comandante. «Con l’inserimento in organico dei nuovi agenti andremo a sopperire a tutte le problematiche relative ai servizi che in questi anni abbiamo gestito con personale» sottodimensionato, afferma l’assessore Mannu. «Con le assunzioni dei due nuovi agenti, ai quali do il benvenuto, il corpo di polizia locale riprende vigore e va a sopperire alle carenze organiche» aggiunge il comandante Oggiano. «Un ringraziamento agli agenti presenti sino a oggi che in un ottimo lavoro di squadra hanno permesso di garantire tutti i numerosi eventi di natura civile e religiosa. Con i nuovi ingressi intendiamo offrire un servizio ancora più efficiente ai cittadini ed essere sempre più vicini e attenti alle loro esigenze».