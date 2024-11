Cor 22 ottobre 2021 Moratoria su Porticciolo e Parco Il coordinamento cittadino di Sardenya i Llibertat chiede al sindaco Mario Conoci, al Consiglio comunale ed ai capigruppo cittadini di bloccare ogni tipo di variante all´interno del Parco di Porto Conte in attesa dell´approvazione degli strumenti urbanistici







DOCUMENTO-APPELLO DI SARDENYA i LLIBERTAT. STRAUTTURA TURISTICO-RICETTIVA EX DIRAMAZIONE CARCERARIA DI PORTICCIOLO ALGHERO - Il coordinamento cittadino di Sardenya i Llibertat chiede al sindaco di Alghero Mario Conoci, al Consiglio comunale ed ai capigruppo cittadini di bloccare ogni tipo di variante o cambio di destinazione d'uso all´interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte in attesa dell´approvazione degli strumenti urbanistici. In allegato il documento integrale firmato da Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis e Sergio Floris.