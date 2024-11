S.A. 25 ottobre 2021 Il Teatro Lirico di Cagliari riapre sala e foyer A segnare l´evento sarà il concerto straordinario del 28 e 29 ottobre alle 20.30. Sul podio Dmitri Jurowski, il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi



CAGLIARI - Ritorno alla normalità anche per il teatro Lirico di Cagliari con la riapertura totale al pubblico della sala e foyer. A segnare l'evento sarà il concerto straordinario del 28 e 29 ottobre alle 20.30.



In questa occasione saranno escluse solo le prime quattro file di platea per consentire il giusto distanziamento fra pubblico e complesso orchestrale, dal momento che quest'ultimo sarà posizionato allo stesso livello della platea. Sul podio debutta a Cagliari Dmitri Jurowski, il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi.



Dirigerà l'Orchestra del Lirico spaziando dall'Ouverture per Genoveva di Schumann alla Suite n. 4 Mozartiana di Čajkovskij, sino alla Seconda Sinfonia di Saint-Saëns. E' il quinto appuntamento della rassegna "Autunno in musica 2021". Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. "Autunno in musica 2021" propone 30 serate fino al 23 dicembre.