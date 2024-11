Cor 27 ottobre 2021 Winter: anche EasyJet sull´Alghero-Malpensa Il vettore arancione si aggiunge nelle operazioni invernali sullo scalo di Alghero alla Ryanair (11 destinazioni) e Volotea che gestisce i collegamenti in continuità territoriale su Linate e Fiumicino







Rimangono così 13 le destinazioni servite nel periodo invernale dalla Sogeaal sullo scalo Riviera del Corallo di Alghero, con gli irlandesi a farla quasi da padrone. Ben 7 i voli nazionali confermati da Ryanair (Milano Bergamo, Milano Malpensa, Venezia Treviso, Bologna, Pisa, Napoli e Bari) ai quali si aggiungono 4 destinazioni internazionali: Madrid in Spagna, Lisbona in Portogallo, Bruxelles in Belgio e Katowice in Polonia.



