G.M.Z. 1 ottobre 2021 Alghero base Ryanair 2022: trattative Le indiscrezioni iniziano a trapelare all´indomani del rilascio della programmazione estiva per la prossima stagione. La compagnia low cost irlandese riprevede di basare gli aeromobili sulla pista del Riviera del Corallo. Ultimo mese di collegamenti estivi, da novembre sarà sempre Ryanair a garantire gli spostamenti da Alghero



summer la definitiva riapertura della base stagionale sullo scalo gestito dalla Sogeaal.



F2i fa le cose in grande. Col graduale rilascio della programmazione per l'estate 2022 infatti, la compagnia low cost irlandese prevede di basare gli aeromobili sulla pista del Riviera del Corallo, confermando, in blocco, tutte le tratte già operative nel 2021. E' il caso delle rotazioni programmate sull'Alghero-Vienna, che se confermate includono il basamento del Boeing sulla pista algherese. Per Alghero ed il territorio si tratterebbe di un gradito ritorno, solo accarezzato lo scorso anno, frutto dell'accordo siglato dal 2019. La Ryanair proprio su Alghero aveva inaugurato il trasporto a basso costo in Sardegna, col primo collegamento su Londra nel lontano F2i e la pandemia nel 2020 a complicare i piani di ripartenza.



Tutti i voli invernali. Gli ultimi dati di traffico dell'aeroporto di Alghero lasciano ben sperare, così come il network previsto per la winter 2021-2022, dove a garantire un discreto numero di connessioni sarà ancora una volta la low cost irlandese. Dal mese di novembre, al netto di sorprese dell'ultimo momento, Ryanair opererà i collegamenti interni con Bologna, Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bari, Napoli e Venezia (Treviso), a cui si aggiungono le tratte internazionali su Madrid, Katowice, Bruxelles e Lisbona. ALGHERO - Nelle ore in cui tutte le attenzioni sono rivolte sull'attesa proroga delle tratte in continuità territoriale su Roma e Milano, col braccio di ferro tra la nuova ITA, nata dalle ceneri di Alitalia e la compagnia Volotea, ad impreziosire il movimentato quadro aeronautico sardo sono le indiscrezioni che trapelano da Dublino. Da tempo infatti si ipotizzava il pesante ritorno Ryanair su Alghero, tappe che potrebbero riportare già dalla prossimala definitiva riapertura della base stagionale sullo scalo gestito dalla Sogeaal.. Col graduale rilascio della programmazione per l'estate 2022 infatti, la compagnia low cost irlandese prevede di basare gli aeromobili sulla pista del Riviera del Corallo, confermando, in blocco, tutte le tratte già operative nel 2021. E' il caso delle rotazioni programmate sull'Alghero-Vienna, che se confermate includono il basamento del Boeing sulla pista algherese. Per Alghero ed il territorio si tratterebbe di un gradito ritorno, solo accarezzato lo scorso anno, frutto dell'accordo siglato dal 2019. La Ryanair proprio su Alghero aveva inaugurato il trasporto a basso costo in Sardegna, col primo collegamento su Londra nel lontano 2000 , fino all'aperta nel 2009 del 4° hub in Italia. Poi i noti problemi della Sogeaal, l'addio Ryanair del 2016 , l'avvento dell'e la pandemia nel 2020 a complicare i piani di ripartenza.. Gli ultimi dati di traffico dell'aeroporto di Alghero lasciano ben sperare, così come il network previsto per la2021-2022, dove a garantire un discreto numero di connessioni sarà ancora una volta la low cost irlandese. Dal mese di novembre, al netto di sorprese dell'ultimo momento, Ryanair opererà i collegamenti interni con Bologna, Bergamo, Milano Malpensa, Pisa, Bari, Napoli e Venezia (Treviso), a cui si aggiungono le tratte internazionali su Madrid, Katowice, Bruxelles e Lisbona.