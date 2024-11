S.A. 27 ottobre 2021 Verso il congresso: assemblea Dem ad Alghero Appuntamento Lunedì 1 novembre per l´Assemblea di Circolo per la discussione e il voto dei documenti politici e i contributi tematici della prima fase premilinare del Congresso del Partito Democratico Sardegna



ALGHERO - Lunedì 1 novembre (ore 10.30), presso la sede di Via Mazzini, 99 Alghero, è convocata l'Assemblea di Circolo per la discussione e il voto dei documenti politici e i contributi tematici ai sensi dell'art. 1, prima fase premilinare, del Congresso del Partito Democratico Sardegna. Il momento di discussione e confronto, con la partecipazione dei rappresentanti e firmatari dei documenti, traccerà il solco entro il quale si svilupperanno le politiche del Partito Democratico nella prossima Assemblea Regionale, Direzione e Segreteria.



Nella foto: il segretario comunale Mario Salis