S.A. 31 ottobre 2021 Dopo incidenti, strade ripristinate gratis a Sassari Contratto con la società M.P.M.Srl, leader nel settore del ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientali compromesse d agli incidenti stradali



SASSARI - Cambia a Sassari il servizio di ripristino delle strade dopo gli incidenti. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha firmato un contratto con la società M.P.M.Srl, leader nel settore del ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientali compromesse d agli incident i stradali. Si tratta di un accordo con numerosi aspetti migliorativi rispetto al precedente. Fra gli altri, il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate, partendo da 24 mesi antecedenti alla firma, e la rimozione delle auto abbandonate nel territorio comunale. Il tutto a costo zero per le casse comunali.



L’azienda si occuperà di posiziona re la segnaletica di emergenza , nel più breve tempo possibile, per la protezione d e i luoghi dove è avvenuto l’incidente, con la rimozione di materiali divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.); pulirà la strada da eventuali liquidi e provvederà alla bonifica dei luoghi. La MPM S.r.l si occuperà della sostituzione definitiva delle pertinenze stradali danneggiate a seguito di incidenti (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, etc.), rivalendosi sull’assicurazione di chi ha commesso l’incidente e provocato i danni alla collettività . La società si è impegnata a svolgere l’attività di ripristino anche nel pregresso, fino a un massimo di 24 mesi, sempre a costo zero per il Comune.



Un’altra importante novità è la previsione nell’accordo degli interventi di rimozione, custodia, rottamazione e cancellazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di tutti i veicoli a motore abbandonati e rinvenuti dal la Polizia l ocale sulle strade del Comune di Sassari. Tutti gli interventi sono senza costi per l’Amministrazione, in quanto, dove possibile, quelli sostenuti da M.P.M S.r.l. saranno richiesti alle c ompagnie di a ssicurazioni civilmente responsabili. M.P.M. ha una struttura operativa che investe tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno ed opera in centinaia di Amministrazioni italiane sparse su tutto il territorio nazionale. Attraverso il numero verde (800.561.731) la centrale operativa M.P.M. convocherà immediatamente gli addetti al centro logistico operativo e si attiverà in breve tempo per raggiungere il luogo interessato.