S.A. 1 novembre 2021 Covid, 21 casi e un decesso Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1883 test. E´ morto un uomo di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 21 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 675 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1883 test.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 44 ( 2 in più di ieri).



1289 sono i casi di isolamento domiciliare (lo stesso numero di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 84 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.