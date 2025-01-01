S.A. 20:57 Fiamma Olimpica a Stintino il 13 dicembre La tappa rientra nel percorso regionale della staffetta olimpica che attraversa dodici comuni della Sardegna



STINTINO - Stintino si prepara a vivere un momento unico nella sua storia recente: venerdì 13 dicembre 2025, alle ore 11:30, la Fiamma Olimpica farà ufficialmente tappa nel paese, con una cerimonia in programma presso la Palestra Comunale. La presenza della Fiamma, simbolo universale di pace, unione e dialogo tra i popoli, rappresenta per Stintino un riconoscimento prestigioso. La tappa rientra nel percorso regionale della staffetta olimpica che attraversa dodici comuni della Sardegna, offrendo al territorio l’occasione di partecipare a un evento di dimensione internazionale.



L’Amministrazione comunale invita scuole, associazioni sportive, autorità civili e militari e l’intera comunità a partecipare all’appuntamento, incoraggiando gruppi e cittadini a proporre iniziative di accoglienza che possano accompagnare la cerimonia e arricchire questo momento speciale.

«Accogliere la Fiamma Olimpica è per Stintino un onore straordinario – afferma la Sindaca Rita Vallebella –. Si tratta di un evento rarissimo, un passaggio che forse il nostro paese non avrà più occasione di vivere nella sua storia. Per questo vogliamo condividerlo con tutta la comunità, in un momento che unisce sport, identità e orgoglio collettivo».