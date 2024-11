G.P. 2 novembre 2021 Alghero bike protagonista nel week end Fine settimana molto impegnativo per gli atleti dell’Alghero Bike che hanno partecipato alla gara alla Cross Country di Montevecchio e all´evento Sardegna TriesX, nella giornata dedicata alla Triathlon Cross Country, svoltasi con discipline di nuoto Mountain Bike e corsa su trail



ALGHERO - Per gli atleti dell’Alghero Bike, quello passato è stato un altro fine settimana molto impegnativo, in cui, oltre a dimostrare la solita tenacia e impegno hanno dovuto battersi con condizioni meteo non troppo agevoli.



La giornata di Domenica ha visto gli Allievi Mattia Solferino, Gabriele Carboni, Luigi Caboni e Giulia Contini alla prese con la gara Cross Country XC svolta nella suggestiva ambientazione della miniera di Montevecchio.



Sempre Domenica 31 ottobre, nell’ambito dell'evento Sardegna TriesX, nella giornata dedicata alla Triathlon Cross Country, svoltasi con discipline di nuoto Mountain Bike e corsa su trail, Luciano Catogno, partecipa alla vittoria finale della staffetta insieme a Paolo Demontis e Marco Passerò. Il tutto nella stupenda spiaggia di Marinella tra Golfo aranci e Porto Rotondo.