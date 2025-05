Cor 18:54 Fibromialgia, iniziative ad Alghero 12 Maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia: ad Alghero iniziative di sensibilizzazione con AISF, Comune e Lega Navale Italiana



ALGHERO - Il 12 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Fibromialgia, una ricorrenza dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia ancora poco conosciuta ma che colpisce milioni di persone, caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, stanchezza cronica e una qualità della vita spesso compromessa. Ad Alghero, quest’anno, l’AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica – ha potuto contare sulla collaborazione concreta del Comune e della Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero per dar voce ai pazienti affetti da questa malattia invisibile ma fortemente invalidante.



Le iniziative si sono sviluppate in due giornate simboliche: domenica 11 maggio, si è svolta una veleggiata-regata solidale con partenza dal porto della città catalana, che ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni in un gesto di solidarietà e visibilità per la causa. Il mare, con la sua forza e libertà, ha rappresentato idealmente la lotta quotidiana delle persone affette da fibromialgia.



Lunedì 12 maggio, giornata ufficiale della ricorrenza, la storica Torre Sulis è stata illuminata di viola, il colore simbolo della fibromialgia, per un messaggio silenzioso ma potente. Con queste iniziative, Alghero ha dimostrato sensibilità e impegno nel sostenere i malati e nel promuovere la conoscenza della sindrome, ribadendo l'importanza di fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini. L’AISF ringrazia il Comune e la Lega Navale per la disponibilità e l’attenzione dimostrata, auspicando che questo possa essere solo l’inizio di un percorso condiviso di informazione, assistenza e riconoscimento.