La Nemapress al Salone del libro di Torino

ALGHERO - Dal 15 al 19 maggio si riapre a Torino il Salone Internazionale del libro. Come ogni anno la Nemapress, Casa editrice nata ad Alghero con sede operativa anche a Roma in Trastevere, è presente con le sue ultime novità editoriali presso lo Stand istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ( Pad. 2 STAND L117 K118- Spazio Sardegna).



Come richiesto dagli organizzatori, dall’ampio catalogo con centinaia di titoli, sarà in mostra e in vendita una scelta tra cui: Viviana Bonello Visconti, “Le ali del vento ed altri racconti” , Alessandro De Luca,” Esplorare l’universo cripto”, Alessandra Derriu, “Magia in Sardegna”, Maria Teresa Petrini, “Non sapevamo di essere giovani”, Graziella Massi “Donne di Sardegna”, Massimiliano Fois, “Anninnia”, Neria De Giovanni, “Come una nube sopra il mare - Vita di Grazia Deledda”, De Giovanni-Stanzione, “Angeli e spiriti maligni in Sardegna”, Emilio Salgari, “La pesca dei tonni” (a cura di M. Fois), Nicola Sanitate, “Idee sulla giostra”, Elisabetta Strickland, “Le maestre di idee - Premio Nobel, Francesca Brezzi “Il cammino di Sofia”.



Venerdì 16 maggio dalle ore 18,20 alle 19,20 è inserito nel programma ufficiale di eventi allo Stand la presentazione da parte delle stesse autrici di due testi che illustrano la presenza femminile in Sardegna tra letteratura società: Neria De Giovanni parlerà del suo ultimo libro su “Grazia Deledda, un Nobel in cucina”, illustrando i romanzi più famosi con scene culinarie di importanza narrativa e antropologica. Claudia Origoni, con il suo “Non escludo il ritorno” riscopre in chiave letteraria l’omicidio di Vanda Serra avvenuto in Sardegna nel 1925 e ne svela i retroscena sociali e personali.