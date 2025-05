Cor 19:16

Play-off Coral, Sennori troppo forte in gara 1

Play off Serie C: l’Innovyou Sennori timbra il successo in Gara 1 della semifinale superando la Klass Coral Alghero per 91-74. Mercoledì al Pala Manchia è in programma Gara 2. I corallini algheresi sono chiamati a vincere per allungare la serie

ALGHERO - E’ stata l’Innovyou Sennori ad aggiudicarsi Gara 1 della semifinale play-off di Serie C maschile, giocatasi ieri al Centro Polifunzionale di via Dessì a Sorso. La partita è terminata con il punteggio di 91-74. La Klass Coral Alghero non è riuscita nel colpaccio di conquistare la prima partita della serie contro quella che è stata la formazione che ha chiuso la stagione regolare al primo posto in classifica e da imbattuta.



Sennori ha dimostrato di essere la corazzata attrezzata per il salto di categoria, crescendo di quarto in quarto. Di contro la formazione algherese ha cercato di stare in partita recuperando vari punti fino al -12 ma sbagliando anche diversi canestri che non hanno alzato la media positiva al tiro e di conseguenza il punteggio. A dividersi il titolo di top scorer del match Hubalek per il Sennori e la guardia argentina della Coral, Sahud che hanno timbrato 20 punti a testa. Hubalek è stato ben coadiuvato da Federico Tola con 15 e Andrea Cordedda con 12. In doppia cifra anche Merella (11) e Cabras (10).



Tra le fila algheresi a seguire Sahud, il capitano Musso con 13 e Cherchi con 10. Le due formazioni hanno potuto contare su un apporto importante dei tifosi. Folto il gruppo di supporter giunto da Alghero per sostenere la squadra. Ora la testa va a Gara 2 in programma mercoledì 14 Maggio alle 20.00 al Pala Manchia di Alghero. La Klass Coral Alghero è chiamata a vincere se vuole allungare la serie, portandola a Gara 3.