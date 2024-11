S.A. 3 novembre 2021 Raccolta rifiuti, 8 novembre sciopero L’astensione dal lavoro rientra nella vertenza per la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Possibili disagi nella raccolta rifiuti anche nella città di Sassari. Le raccomandazioni del Comune



SASSARI - Lunedì 8 novembre è prevista una giornata di sciopero nazionale nel Settore dei servizi dell'igiene urbana indetta da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Fiadel. L’astensione dal lavoro rientra nella vertenza per la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La RTI che gestisce i servizi per il Comune di Sassari ha comunicato che allo sciopero aderiranno anche i dipendenti di Ambiente Italia – Gesenu - Formula Ambiente. Per questo lunedì 8 novembre potrebbero verificarsi disagi nel ritiro dei rifiuti. L'Amministrazione comunale di Sassari chiede la collaborazione di tutti i cittadini nel conferire il meno possibile i propri rifiuti, sia provenienti dalle abitazioni che dalle attività commerciali, a partire da sabato e sino a lunedì 8 novembre. Dal giorno 9 i servizi riprenderanno regolarmente.