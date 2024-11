Cor 4 novembre 2021 Vittorio Moretti algherese, delibera in Aula Il patron del Bellavista e di Sella&Mosca sarà insignito dell´onorificenza di cittadino algherese dalla massima assise comunale. Il punto è tra gli argomenti inseriti all´ordine del giorno del consiglio comunale odierno



Alguer.it, è intenzione del sindaco di Alghero e dei capigruppo consiliari conferire la cittadinanza onoraria a Vittorio Moretti. Il patron del Bellavista e di Sella & Mosca, sarà insignito dell'onorificenza di cittadino algherese dalla massima assise comunale. Il punto, infatti, è tra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per la serata odierna (giovedì). Stessa sorte toccherà ad Andrea Alessandrini (ma non nella stessa seduta). Nei giorni scorsi Mario Conoci era stato ospite di Vittorio Moretti nella residenza di Erbusco in Lombardia e nell'occasione aveva potuto annunciargli la scelta del Consiglio. Nella stessa seduta il consiglio comunale si occuperà del cambio di destinazione d'uso dell'ex carcere di Porticciolo e di numerose mozioni presentate soprattutto dai consiglieri di minoranza su diverse problematiche che affliggono il territorio.