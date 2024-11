Cor 6 novembre 2021 Il Parco Tarragona è palestra all´aria aperta Nuovi servizi e opportunità nel Parco Tarragona di Alghero. Attivati corsi specifici all´aria aperta, nel centro della città. Risveglio muscolare dal 9 novembre, tutti i martedì e giovedì con caffè incluso, con Kevin Testoni, giovane istruttore qualificato



ALGHERO - Nuovi servizi e opportunità per vivere il polmone verde di Alghero. Dopo mesi di chiusure e restrizioni, è arrivata l'ora di godersi l'aria aperta e il verde facendo anche della sana ginnastica: Anche questo è il Parco Tarragona che, oltre i numerosi servizi e giochi offerti per i più piccoli, attiva corsi specifici per adulti di tutte le età. In programma dal 9 novembre il "Risveglio muscolare" tutti i martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 11.30, con caffè incluso. Sarà Kevin Testoni, giovane istruttore qualificato all'accademia internazionale Wepa (Wellness Performance Academy Science) a svolgere le lezioni mattutine, con allenamenti studiati per un diffuso risveglio muscolare e mentale della durata di circa un'ora. Le prenotazioni si potranno effettuare direttamente presso il chiosco-bar del Parco Tarragona.