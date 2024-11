Cor 8 novembre 2021 L'ex Carcere di Porticciolo destinato all´ospitalità Il Consiglio comunale approva all´unanimità la variazione di destinazione d´uso dell´ex carcere di Porticciolo e cancella dalla delibera ogni riferimento alla "Casa per Ferie". Risoluzione urgente per la convocazione dell´assemblea del Parco



ALGHERO - C'è il voto favorevole e unanime. L'ex diramazione carceraria di Porticciolo dismessa e in disuso da anni, sarà totalmente recuperata e riqualificata grazie al corposo finanziamento ottenuto nel 2016. Il via libera definitivo e vincolante arriva dal Consiglio comunale di Alghero, che nei giorni scorsi ha approvato all'unanimità la variazione della destinazione d'uso dell'immobile da "direzionale, commerciale e socio-sanitaria” ad extra-alberghiero.



Sparisce la classificazione originaria inizialmente inserita in delibera "Casa per Ferie", così come è cancellato ogni riferimento ai 17 posti letto. Considerato che la nuova struttura ricettiva extra-alberghiera sarà destinata a soddisfare le esigenze di ospitalità dei fruitori dei beni ambientali e dei servizi del Parco di Porto Conte, con particolare riferimento ai percorsi di educazione e sostenibilità ambientale, l'Aula ha anche approvato una risoluzione urgente con cui si impegna il Parco di Porto Conte alla convocazione dell'assemblea per la discussione sul progetto di restauro dell'immobile di Porticciolo.



Soddisfatto il management di Casa Gioiosa. «In questo modo, grazie all'operato del Parco, in sinergia con l'Amministrazione e il Consiglio Comunale, il territorio algherese e nello specifico quello dell’agro, contiguo con l’area protetta, potrà vedere riqualificato un immobile di estremo pregio, ma ancora oggi, in totale abbandono», sottolineano il Presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca e il delegato ai lavori di Casa Gioiosa, Adriano Grossi.