Comitato Guardia Grande: avanti fino alla Primavera

ALGHERO - Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea del comitato di Borgata Guardia Grande-Corea, l’occasione per il Presidente Angelo Sanna di illustrare i tre anni di attività del comitato. Come in ogni settore anche l’attività del comitato ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia ancora in corso. Ieri si sarebbero dovute presentare le candidature per il rinnovo delle cariche e andare al voto, purtroppo per mancanza del numero minimo di candidature (come da statuto) non si è potuto procedere alle votazioni. Vista la situazione attuale, sia per la carenza di candidati che per i problemi legati alla pandemia ancora in corso, il direttivo uscente ha proposto all’assemblea il proseguimento delle attività fino alla prossima primavera, quando verranno riaperti i termini per le candidature per il rinnovo delle cariche. L’assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del direttivo.