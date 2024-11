Cor 9 novembre 2021 Da Sassari a Medjugorje senza vaccino: 6 ricoveri Sassari, pellegrinaggio a Medjugorje, sei ricoveri gravi per Covid. La maggior parte dei pazienti nati negli anni ´50, 4 senza vaccino. In totale, sono circa 30 i pellegrini, la maggior parte residenti nel Nord dell´isola, risultati positivi al virus dopo il viaggio religioso



SASSARI - Sono sei, e non cinque come inizialmente emerso, i pazienti positivi al covid ricoverati attualmente nel reparto malattie infettive dell'Aou di Sassari, tra le 180 persone che hanno fatto ritorno in Sardegna nei giorni scorsi dopo aver partecipato al pellegrinaggio a Medjugorje. In totale, sono circa 30 i pellegrini, la maggior parte residenti nel Nord dell'isola, risultati positivi al virus dopo il viaggio religioso in Bosnia Erzegovina. Da quanto apprende la "Dire", tra i sei ricoverati in malattie infettive, quattro non sono vaccinati. L'età media dei pazienti è abbastanza alta -quasi tutti sono nati negli anni '50 - e ci sarebbe anche una persona classe 1929. I due pazienti vaccinati presenterebbero complicazioni legate ad altre patologie.