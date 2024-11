Cor 9 novembre 2021 Covid, crescono i ricoveri in Sardegna Nell´ultimo aggiornamento sulla diffusione della pandemia: I pazienti ricoverati in area medica sono 52 (3 in più rispetto a ieri), 493 sono i casi di isolamento domiciliare (2 in più rispetto a ieri). Terapie intensive stabili



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 40 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2422 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15524 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 52 (3 in più rispetto a ieri). 1493 sono i casi di isolamento domiciliare (2 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.